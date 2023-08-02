Камару Усман назвал желаемого соперника

«Единственный парень, поединок с которым в настоящий момент имеет смысл, это Стивен Томпсон. Ему тоже нужен соперник. Топмсон уже давно в игре, у него есть имя. А его бои получаются всегда хорошими. Противостоять его стилю очень непросто», — приводит слова Усмана TMZ.