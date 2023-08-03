Боец UFC рассказал о ненависти к Чимаеву

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста поделился мнением о предстоящем поединке против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, заявив, что заставит страдать своего оппонента, передает MMA Junkie.
«Я ненавижу этого чувака Хамзата. Я тренируюсь, чтобы заставить его страдать, а не просто победить его. Я проявлю все свои умения и концентрацию, чтобы показать лучший бой в жизни», — сказал Коста.
Поединок пройдет 21 октября в Абу-Даби.
Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через десять дней против Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.
В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.