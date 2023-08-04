Источник рассказал, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ситуации.
Как ранее сообщала газета The New York Times, Маск и Цукерберг ведут переговоры с UFC о бое.
"Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Цукерберга. Но Хабиб отказался от этого, причины нам не известны", - сказал источник, добавив, что организацией данного проекта занимался генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.
22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.
29 июня Маск заявил, что бой может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.