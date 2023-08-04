$94.81+1.03103.84+1.31

Монсон поддержал отказ Нурмагомедова тренировать Маска

Боец Джеф Монсон на месте бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова тоже отказался бы тренировать американского предпринимателя Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга. Об этом Монсон заявил ТАСС.

Монсон поддержал отказ Нурмагомедова тренировать Маска
© РИА Новости

"Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию. Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение", - сказал Монсон.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.

Монсон ранее отказался от гражданства США, сдав паспорт в консульстве США в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.