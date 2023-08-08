Непобежденный российский боец снялся с поединка на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Азамат Мурзаканов снялся с поединка против представляющего Швейцарию Волкана Оздемира на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Париже. Об этом сообщает журналист Алекс Бехунин в Twitter.

© Газета.Ru

Россиянина заменит Богдан Гуськов из Узбекистана.

Турнир в столице Франции состоится 2 сентября. В его основном карде пройдет бой между молдаванином Сергеем Спиваком и французом Сирилом Ганом.

34-летний Мурзаканов имеет в своем активе 13 побед в 13 поединках в ММА, три из них — в UFC. На счету 33-летнего Оздемира 18 побед в 25 боях.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение американского бизнесмена Илона Маска стать его тренером для поединка с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом.