Боец MMA раскритиковал Губерниева

Боец Пономарев раскритиковал ведущего Губерниева после интервью с Вахаевым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Григорий Пономарев рассказал о впечатлениях от перекрестного интервью с ведущим Дмитрием Губерниевым и своим соперником Мухуматом Вахаевым. Его слова передает «Матч ТВ».
«Показалось, что был чем-то расстроен на пресс-конференции с Дмитрием Губерниевым? Нет, ничем расстроен не был. Просто Дмитрий много говорит и иногда чуть не по делу. Это немного огорошило», — сказал спортсмен.
Бой между Пономаревым и Вахаевым состоится 11 августа на турнире АСА 161 в Москве.
Пономарев дебютировал в профессионалах в лиге AMC Fight Nights в конце 2020 года. Его первым соперником стал казахстанский боец Шахмарал Джеписов. Поединок завершился нокаутом казаха в первом раунде. Всего на его счету шесть побед и два поражения.
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