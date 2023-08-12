Валентин Молдавский победил Стива Моури на Bellator 298

Россиянин вернулся на победную тропу.

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский одержал победу в поединке с американцем Стивом Моури, который состоялся на турнире Bellator 298 в Су-Фолс (Южная Дакота, США).

Бой, ставший соглавным событием вечера, завершился победой россиянина единогласным решением судей. 31-летний тяжеловес выиграл 12-й бой за карьеру. Также на его счету три поражения, один поединок признан несостоявшимся.

Для Моури поражение от Молдавского стало первым проигрышем в карьере. Ранее 31-летний американец имел рекорд, состоявший из десяти побед, одной ничьей и одного поединка, признанного несостоявшимся.