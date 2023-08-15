Стерлинг признался, что выпивает перед своими боями

«Я бы хотел выпить немного прямо сейчас, но я не собираюсь быть как Илья Топурия и пить вино перед моим боем. К слову, он выпивает бокал. Я всегда выпиваю перед боем. Единственный раз, когда я этого не делал, — это перед недавним боем с Генри Сехудо. Вечером после взвешивания я обычно пью что-то со льдом или пиво. Мне нравится употреблять то, что помогает мне уснуть и расслабиться», — сказал Стерлинг в новом видео на своём YouTube-канале.