Маск подвел итоги пока не состоявшегося боя с Цукербергом

Илон Маск подвёл итоги пока не состоявшегося боя с Цукербергом
Популярный американский предприниматель Илон Маск разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги своего пока так и не состоявшегося боя с другим бизнесменом — Марком Цукербергом.
«Я пошутил о бое с Цукербергом. Затем он сказал: «Пришли мне локацию». Италия любезно предложила Колизей. Цукерберг отказался. Я предложил его дом как «безопасное место». К сожалению, он путешествовал. Так есть ли какое-то место, где он будет драться?» — написал Маск.
Ранее оба предпринимателя не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Не так давно Цукерберг заявил, что бой едва ли состоится, потому что Маск, по его мнению, относится к нему несерьёзно.
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