Боец UFC Алексеева оценила перспективы продажи Bellator

«Мне очень интересно, что будет с женским дивизионом? Кого они подпишут? По поводу мужчин тоже непонятно. Кого-тот подпишут в PFL, кого-то не подпишут... И это будет очень печально, ведь многие ребята останутся без хлеба, если их не подпишут.



Либо PFL оставит все как было. Это был бы самый лучший вариант, чтобы Bellator остался, но у него сменился хозяин», — заявила Алексеева.