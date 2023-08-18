Боец UFC Алексеева оценила перспективы продажи Bellator
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева в интервью Legalbet заявила, что опасается продажи промоушена Bellator лиге PFL.
По ее словам, в случае осуществления сделки новая организация может потерять нескольких талантливых спортсменов.
«Мне очень интересно, что будет с женским дивизионом? Кого они подпишут? По поводу мужчин тоже непонятно. Кого-тот подпишут в PFL, кого-то не подпишут... И это будет очень печально, ведь многие ребята останутся без хлеба, если их не подпишут.
Либо PFL оставит все как было. Это был бы самый лучший вариант, чтобы Bellator остался, но у него сменился хозяин», — заявила Алексеева.
Глава Bellator Скотт Кокер в июне 2023 заявил, что организация ищет партнера, и сообщил о готовности продать часть акций промоушена для его дальнейшего развития.