Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

"Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности", - сказал Терентьев.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.