О'Мэлли нокаутировал Стерлинга в поединке за чемпионский пояс UFC

Шон О'Мэлли одержал победу над Алджамейном Стерлингом в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 292.

© Газета.Ru

В поединке, состоявшемся в Бостоне на арене «Ти-Джей-Гарден», О'Мэлли сломил сопротивление своего оппонента во втором раунде.

После неудачной атаки Стерлинга, который пытался левой рукой попасть в лицо оппоненту, О'Мэлли выбросил встречный удар, после которого Стерлинг оказался на канвасе. Несколько доживающих ударов вынудили арбитра боя остановить поединок досрочно.