О'Мэлли нокаутировал Стерлинга в поединке за чемпионский пояс UFC

О'Мэлли нокаутом победил Стерлинга в бою за пояс наилегчайшего дивизиона UFC
Шон О'Мэлли одержал победу над Алджамейном Стерлингом в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 292.
В поединке, состоявшемся в Бостоне на арене «Ти-Джей-Гарден», О'Мэлли сломил сопротивление своего оппонента во втором раунде.
После неудачной атаки Стерлинга, который пытался левой рукой попасть в лицо оппоненту, О'Мэлли выбросил встречный удар, после которого Стерлинг оказался на канвасе. Несколько доживающих ударов вынудили арбитра боя остановить поединок досрочно.
Для О'Мэлли эта победа стала первой в титульных боях, таким образом он стал новым чемпионом наилегчайшего дивизиона UFC.
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