Чендлер не против, если Макгрегор получит исключение от USADA

«Вся эта ситуация очень интересна для меня. У меня много разных мыслей по этому поводу. В конце концов, я подписал контракт с организацией в сентябре 2020 года и мог бы драться в октябре 2020 года.



Лично мне всё равно. Я буду не против того, чтобы драться с Конором, даже если он будет находиться в пуле тестирования всего один день», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.