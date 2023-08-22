Стало известно, почему Емельяненко покинул пост главы Союза ММА

«Просто рутина президента, когда она каждый день — это сильно выбивает из колеи. Но Федор остается, все нормально. Следующий президент? Пока я исполняющий обязанности, на конференции будем решать, выбирать кандидатуры, общаться. Обычно конференция проходит в конце года, будем подводить итоги», — сказал Терентьев.