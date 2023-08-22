Стало известно, почему Емельяненко покинул пост главы Союза ММА

Емельяненко ушел с поста главы Союза ММА из-за рутины
Вице-президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Андрей Терентьев рассказал, почему Федор Емельяненко решил покинуть пост президента организации. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Просто рутина президента, когда она каждый день — это сильно выбивает из колеи. Но Федор остается, все нормально. Следующий президент? Пока я исполняющий обязанности, на конференции будем решать, выбирать кандидатуры, общаться. Обычно конференция проходит в конце года, будем подводить итоги», — сказал Терентьев.
19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.
5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.
В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.
Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.