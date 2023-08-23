Боец ММА Ермеков шокирован отменой боя против Шлеменко

Обладатель чемпионских поясов Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков поделился мнением об отмене поединка с Александром Шлеменко. Его слова передает Legalbet.kz.

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«Сам тоже в шоке. Это значит, что Александру Шлеменко не нужны конкурентные бои. У меня пока нет конкретных вариантов с другими потенциальными соперниками на следующий бой», — сказал Ермаков.

Шлеменко в смешанных единоборствах провел 79 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся.

Российский боец дважды выиграл Гран-при Bellator и владел титулом чемпиона этой организации. 21 июля он провел бой с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Бразилии Алексом Оливейрой и одержал победу, применив удушающий прием в первом раунде.

Ермеков — чемпион лиги EFC в среднем весе, на профессиональном уровне он выступает с 2012 года.