Тактаров угодил в новый скандал с кавказским бойцом

«Здесь чисто технический аспект. Вы извините, пожалуйста, но никто не делает приёмы, стоя на пятке. Ну ты поставил пятку на колени… Ты выигрываешь бой — два нокдауна фактически от твоего джеба, так продолжай в том же духе! Куда ты хватаешь? Зачем? Если ты делаешь прогиб или любой другой приём, ты должен на подушечках пальцев стоять, а не на пятке. Если посмотрите этот бой, он поставил пятку… Представьте, на этой пятке висит 250 килограммов, если не больше (примерный общий вес бойцов). Естественно, эта пятка застряла в канвасе – и всё, вот и колено вывернулось.



Ну и сказки там дальше, что соперник не видел травму и продолжал бить… Промолчим на эту тему. Я боец, и не надо мне рассказывать сказки, кто и что не заметил… Это останется с ними. И там (указал наверх. — Прим. «Чемпионата») всё видят, там всё решат. Ничего не останется безнаказанным. Даже за последние пять лет не осталось ни одного безнаказанного слова и поступка», — заявил Тактаров.