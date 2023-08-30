Казахстан напугал фанатов ММА

«Во-первых, под словами «бои без правил» речь шла не об ММА, а о том, что сегодня мы знаем как поп-ММА, а также о кулачных боях. Поп-ММА — это когда слабо подготовленные, но крикливые ребята устраивают драки на пресс-конференциях и ругаются матом, пытаясь при этом претендовать на статус бойца ММА. Там действительно много крови, грязи и ругани. Именно эту сферу и собрались ограничивать. В этом я с министром полностью согласен. Эту сферу нужно контролировать и меньше показывать. Тем более на госканалах, что не идет на пользу детям и подросткам. Эта тема всё равно найдёт своего зрителя в соцсетях, как и везде в мире, но пропагандировать её не нужно. И ограничивать надо.



Самое главное — трансляции традиционных ММА на госканалах никто отменять не будет. Их и дальше будут показывать в вечернее и ночное время. О частных телеканалах и других площадках речи и не шло».