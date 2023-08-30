Боец UFC Сергей Спивак рассказал о свадьбе с российской самбисткой Мариной Мохнаткиной

— На самом деле, это [организация свадьбы] вообще на ходу. Мы пришли к моему другу Благою Иванову попить чаю. Сказал ему, что мы хотим пожениться, спросили, как можно это сделать. Он говорит: «Да хоть завтра». Я говорю: «Ну, давай завтра». Марина говорит: «У нас ни колец, ничего». Говорю: «Да все решим». На следующий день Марина пошла делать себе макияж. Я пошел на тренировку. Потом мы еще помогли нашему товарищу Тиму Джонсону мебель разгрузить, он переезжал. Какая то строгая одежда у меня была. У Марины тоже было платье. И все, мне мой товарищ говорит: «Идем за кольцами». Мы ездили по всему Лас Вегасу. Можно сказать, гонка была — найти кольца. Одно место было закрыто, в другом нет наших размеров. Где то сказали — есть, но нужен час, чтобы подготовить, а до свадьбы оставалось уже полтора часа и, в общем, в последний момент Благой их забрал и привез мне. Он был у нас свидетелем, — сказал Спивак «Матч ТВ».