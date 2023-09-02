Нурмагомедов притчей об испорченном помидоре объяснил успех своего отца

В интервью Gorilla Fighting Хабиб рассказал, что успех подопечных Абдулманапа Нурмагомедова был связан с высочайшими требованиями к дисциплине.

Спортсмен, рассуждая о тренерской методике отца, вспомнил одно из его интервью. Абдулманап Нурмагомедов говорил, что откажется от недисциплинированного борца, по своей вине попавшего в полицию в два часа ночи. Тренер считал, что спортсмен должен соответствовать его требованиям. В противном случае он покидает команду.