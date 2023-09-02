Нурмагомедов притчей об испорченном помидоре объяснил успех своего отца
Притчу об испорченном помидоре рассказал российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, комментируя секрет тренерского успеха его отца - Абдулманапа Нурмагомедова.
В интервью Gorilla Fighting Хабиб рассказал, что успех подопечных Абдулманапа Нурмагомедова был связан с высочайшими требованиями к дисциплине.
Спортсмен, рассуждая о тренерской методике отца, вспомнил одно из его интервью. Абдулманап Нурмагомедов говорил, что откажется от недисциплинированного борца, по своей вине попавшего в полицию в два часа ночи. Тренер считал, что спортсмен должен соответствовать его требованиям. В противном случае он покидает команду.
«Потому что если в ящике есть испорченный помидор, надо его вытащить. Иначе испорченный помидор другие тоже испортит», - вспомнил Хабиб слова отца.
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов за карьеру воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая своего сына Хабиба и Ислама Махачева - чемпионов UFC в легком весе.
Ранее Тагир Уланбеков опубликовал видео в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове.