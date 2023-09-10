Россиянин Волков одержал третью победу подряд в UFC

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова удушающим приемом во втором раунде. Россиянин одержал третью победу подряд в организации. В предыдущих двух боях он был сильнее суринамца Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова из Молдавии.