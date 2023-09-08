Дана Уайт презентовал уникальный пояс UFC, который получит Алекса Грассо

Чемпионка UFC в легчайшем весе мексиканка Алекса Грассо получит специальный пояс UFC для защиты титула в бою-реванше против Валентины Шевченко.

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Президент UFC Дана Уайт продемонстрировал новый пояс в публикации в своих социальных сетях. Пояс был разработан художниками Хакобо и Марией Анхелес, которые также разработали индивидуальный пояс для бывшего временного чемпиона UFC в полулёгком весе Яира Родригеса.

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