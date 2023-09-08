Боец ММА с Украины бросился за укравшими его автомобиль ворами и догнал их

В США боец ММА попытался отобрать угнанную машину у воров и попал на видео. Об этом сообщает 6ABC Action News.

25-летний спортсмен Егор Костюченко, восемь месяцев назад переехавший в Филадельфию с Украины, припарковал свой автомобиль возле ресторана. Он собирался вернуться через пару минут, поэтому оставил ключи зажигания внутри и даже не стал глушить мотор. Стоило ему отойти от машины, как внутрь запрыгнул неизвестный, к которому присоединились еще двое мужчин, вышедшие из черного джипа неподалеку.

Костюченко заметил угонщиков, когда автомобиль уже тронулся с места. Он бросился за украденной машиной и сумел догнать ее возле светофора. После этого спортсмен уцепился за открытое окно и не отпускал, хотя она стала набирать скорость. Тогда сидящий на заднем сиденье преступник наставил на него пистолет и сделал несколько выстрелов.

Чтобы спасти свою жизнь, Костюченко пришлось прекратить преследование. Вместе с автомобилем он потерял телефон, бумажник, важные бумаги и свою форму для тренировок. В интервью спортсмен согласился, что решение побежать за машиной было неправильным, однако «из-за адреналина» он не мог поступить иначе.

Погоня попала на видео благодаря оказавшемуся неподалеку приятелю Костюченко. В посте в соцсети X (бывший Twitter) он написал, что за время своего недолгого пребывания в США сталкивается с воровством уже второй раз. Департамент полиции Филадельфии начал расследование. Отследив местонахождение телефона, правоохранители выяснили, что угонщики увезли машину в Нью-Джерси.