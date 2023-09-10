В США развенчали миф о планах России

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала развенчал миф о планах России. Он считает беспочвенными опасения о стремлении Москвы захватить Европу.

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Таким образом эксперт прокомментировал аргумент властей США о том, что единственный способ помешать России захватить всю Европу — остановить ее на Украине.

В качестве примера Макгрегор привел страх высадки Вьетконга в США во время войны во Вьетнаме. Тогда президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие выдвигали тезис о том, что если американцы не будут сражаться с вьетнамцами во Вьетнаме, то им придется встретиться с ними в Лос-Анджелесе и Чикаго.

Полковник назвал чепухой подобную аргументацию, напомнив, что ничего подобного не случилось после вывода американских войск из Вьетнама.

«Это всегда было ерундой. Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — заключил Макгрегор.