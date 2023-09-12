Боец MMA Янькова рассказала о трудностях работы телеведущей

«Сейчас, когда я решила совмещать карьеру ведущей и профессионального бойца, добавились сложности, конечно. Например, скорость мыслительных процессов на сгонке веса ощутимо замедляется, и перед боями программы записываются сложнее. Мозг требует углеводов для своей обычной работы, но у нас отличная команда, все понимают, что такое сгонка веса, и спокойно относятся, если что-то придется записать не с первого дубля», – отметила Анастасия Янькова.