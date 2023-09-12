Боец MMA Янькова рассказала о трудностях работы телеведущей
Российский боец смешанного стиля и чемпионка России по тайскому боксу в интервью с корреспондентом «Спорт День за Днем» рассказала о трудностях совмещении карьеры телеведущей и профессиональной спортсменки.
«Сейчас, когда я решила совмещать карьеру ведущей и профессионального бойца, добавились сложности, конечно. Например, скорость мыслительных процессов на сгонке веса ощутимо замедляется, и перед боями программы записываются сложнее. Мозг требует углеводов для своей обычной работы, но у нас отличная команда, все понимают, что такое сгонка веса, и спокойно относятся, если что-то придется записать не с первого дубля», – отметила Анастасия Янькова.
15 сентября на турнире по кикбоксингу россиянка Анастасия Янькова встретится с представительницей Китая Янь Юйсинь. Событие пройдет в Элисте. Главным событием вечера станет противостояние российского бойца Владимира Минеева и представителя Бразилии Рафаэля Карвальо.
Анастасия Янькова работает телеведущей на канале «Матч Боец».
На счету 32-летней россиянки шесть поединков профессиональном MMA, в которых Анастасия сумела добиться пять побед и потерпеть одно поражение. Большую часть боев Янькова провела в организации Bellator.
Анастасия Янькова неоднократный призёр Московской области и обладательница Кубка России по тайскому боксу, участница чемпионата мира, обладательница Кубка Консульства Королевства Таиланд.
25 мая 2018 года на юбилейном турнире Bellator 200 Янькова потерпела своё первое поражение в карьере, уступив единогласным решением Кейт Джексон.