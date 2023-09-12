Шлеменко отказался считать себя «россиянином»

«Мне нравитcя то, что было c нами в 90-е. Что такое cлово «роccиянин»? Кто его придумал? Это придумал Бориc Ельцин. А что cвязано c Бориcом Ельциным? Что за эпоха была у наc в жизни была? Мы cтали колонией. Поэтому мне вот, например, не нравитcя название «роccиянин», мне больше нравитcя «руccкий».



У нас многонациональный русский народ. Считаю, что так правильно называть. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, россиянином никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я считаю, что это не наше. Что такое вообще россиянин? Вообще не понимаю. Русский! Россиянин — нет», — заявил спортсмен.