UFC официально объединилась с WWE

«Мы продолжим делать то, что делали раньше в UFC. Это похоже на крупнейшее слияние в истории спорта.



Уже много лет мы надираем друг другу задницы. Дела в WWE идут хорошо, а эта сделка выводит весь спорт на совершенно другой уровень», — сказал президент UFC Дана Уайт.