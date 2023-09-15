Боец Минеев — о страхе в зоне СВО: «Отче наш» зачитывал, когда бомбили»

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» о страхе в зоне проведения специальной военной операции, а также заявил о внутренних и внешних изменениях.

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Минеев получил повестку в сентябре прошлого года и присоединился к Вооруженным силам России в феврале 2023 года. 15 сентября во время отъезда из зоны СВО 33 летний Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга против бывшего чемпиона лиги Bellator Рафаэля Карвальо. Встреча состоится в Элисте.

— Какие главные для себя выводы вы сделали?

— Отразилось как внутреннее, так и внешне. Удалось привести себя в форму к предстоящему поединку, лишний вес убрал. Но той формы, что была в бою с Исмаиловым, пока не достиг.

Внутренние потрясения тоже были. Военные действия не полезны для всех, не только для спортсменов. Побывал в разных ситуациях. Жив здоров. Проявил себя так, что руководство отпускает на разные мероприятия. Все остальное увидим в ринге.

— По контрнаступлению что скажете?

— Мы наблюдаем на своем участке, на правом фланге Бахмута, как идут и прут. Мы стоим, ни пяди земли не отдали. Безуспешное контрнаступление.

— Были моменты, когда было страшно? Сколько их было?

— Не считал, но они были. «Отче наш» зачитывал, когда бомбили, — сказал Минеев в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».