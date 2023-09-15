Дэнни Трехо помогает организовать бой Тактарова с мексиканским преступником

— У нас идут интенсивные переговоры с мексиканской группировкой о бое для Олега Тактарова. И в этих переговорах участвует Дэнни Трехо. Нашли несколько человек, и среди них есть даже один боец ММА, который готов подраться с Олегом. Сейчас обсуждаем приезд Дэнни в Россию и организацию боя, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».