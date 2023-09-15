Дэнни Трехо помогает организовать бой Тактарова с мексиканским преступником

Актер Дэнни Трехо участвует в переговорах по организации боя Тактарова с одним из мексиканских преступников
Промоутер Владимир Хрюнов сообщил «Матч ТВ», что американский актер Дэнни Трехо участвует в переговорах по организация боя российского бойца смешанных единоборств Олега Тактарова с одним из мексиканских преступников.
В январе 2022 года Тактаров сообщил у себя в социальных сетях, что на него было совершено нападение группой лиц после конфликта. Инцидент произошел на курорте Плайя дель Кармен. Тактарова ударили сзади, связали и продолжительное время избивали, натянув футболку на глаза. Позднее Хрюнов сообщал, что ведет переговоры об организации поединка для Тактарова с одним из нападавших мексиканцев.
— У нас идут интенсивные переговоры с мексиканской группировкой о бое для Олега Тактарова. И в этих переговорах участвует Дэнни Трехо. Нашли несколько человек, и среди них есть даже один боец ММА, который готов подраться с Олегом. Сейчас обсуждаем приезд Дэнни в Россию и организацию боя, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».
Трехо известен по ролям в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Дети шпионов» и «Мачете».