Алекса Грассо: трилогия с Шевченко? Пока не знаю

Мексиканский боец Алекса Грассо рассказала, будет ли третий бой против Валентины Шевченко. «Трилогия с Шевченко? Пока не знаю. Мне нужно пообщаться с тренерами, с менеджером. И посмотрим, что будет дальше», — сказала Грассо. Сегодня, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой завершился ничьей и длился все пять раундов, а значит, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки. Первая встреча бойцов состоялась в марте 2023 года на турнире UFC 285 и Шевченко сенсационно уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде, прервав серию из девяти побед, семь из которых были одержаны в титульных поединках.