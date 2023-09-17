Шевченко назвала несправедливой ничью в титульном поединке с Грассо

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко назвала несправедливой ничью в поединке с мексиканкой Алексой Грассо за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Ее слова приводит YouTube-канал MMAWeekly.

© Lenta.ru

«Я думаю, 3-2 я выиграла, но судьи были немного под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца», — заявила спортсменка.

Она выразила уверенность в том, что победила бы «в честном спортивном соревновании».

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Ранее они провели бой 5 марта. Тогда мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого Шевченко семь раз защитила титул чемпионки промоушена.