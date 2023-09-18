Монсон собирается проводить мастер-классы для детей и трудных подростков

«Я буду проводить мастер-классы для детей и трудных подростков. Также планирую встречаться с детьми и подростками в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Башкортостан. Им нужно дать возможность потренироваться на занятиях по грэпплингу», — приводит слова Монсона ТАСС.