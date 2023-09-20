Шевченко понадобится операция после боя с Грассо

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко заявила, что ей понадобится операция после боя с мексиканкой Алексой Грассо . Спортсменка сообщила об этом в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера получила результаты по моей травме кисти, которую я получила в первом раунде. Оскольчатый перелом, из-за которого мне потребуется операция», — рассказала она.

Шевченко и Грассо встретились в ночь на 17 сентября на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился вничью. Ранее они провели бой 5 марта. Тогда мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого Шевченко семь раз защитила титул чемпионки промоушена.