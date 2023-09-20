Экс-чемпион UFC призвал уйти в отставку судью боя Шевченко и Грассо

«Выиграла ли Алекса пятый раунд? Сто процентов. Был ли это раунд 10-8? Абсолютно точно нет. Майк Белл, меня от тебя просто тошнит. Ты должен уйти из судейства», — заявил экс-чемпион, добавив, что арбитр ничего не понимает в ММА.