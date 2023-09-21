Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко

Союз ММА России принял отставку Емельяненко с поста президента федерации
Союз смешанных единоборств (ММА) России принял отставку Федора Емельяненко с поста президента организации, сообщил временно исполняющий обязанности президента федерации Андрей Тереньев.
«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Федора Емельяненко»,– приводит слова Терентьева ТАСС.
В августе стало известно, что Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России и подал в отставку. Временно исполняющим обязанности президента федерации был назначен Терентьев.
Емельяненко Союз ММА России с 2012-го по октябрь 2018 года. В июне 2022 года экс-боец был вновь Емельяненко избран главой организации.
Накануне Терентьев в интервью Metaratings рассказал, что Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА из-за высокой занятости.
В феврале Емельяненко провел свой последний бой, в котором уступил американцу Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры.