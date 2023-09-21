Союз ММА России принял отставку Федора Емельяненко с поста президента
Союз смешанных единоборств (ММА) России принял заявление об отставке Федора Емельяненко с поста президента организации, рассказал временно исполняющий обязанности президента федерации Андрей Терентьев. Об этом пишет ТАСС.
«Сегодня состоялся президиум Союза ММА России, который принял отставку Федора Емельяненко», - уточнил Терентьев.
Напомним, что Союз ММА России был создан в 2012 году. Первым главой организации стал Федор Емельяненко. В 2018 году он покинул пост, в 2022 году снова был избран на должность главы Союза. Второй раз он подал в отставку в августе 2023 года.
В активе знаменитого 46-летнего борца 40 побед, 7 поражений и одна ничья. Он является экс-чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.