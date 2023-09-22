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Боец UFC Хамзат Чимаев больше не будет выступать за Швецию, сообщил его менеджер

Боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в дальнейшем будет представлять не Швецию, а Объединенные Арабские Эмираты, сообщил менеджер спортсмена Махди Шаммас.

Чимаев сменил гражданство
© Матч ТВ

— Он эмигрировал, он больше не швед, — приводит слова Шаммаса SVT Sport.

В ближайшем поединке 29 летний Чимаев 21 октября встретится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294, который пройдет в Абу Даби. В этом бою Чимаев будет представлять ОАЭ.

Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму

Чимаев родился в Чечне, а в 18 лет эмигрировал в Швецию. В смешанных единоборствах боец одержал 12 побед в 12 поединках.

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