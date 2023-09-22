Чимаев сменил гражданство

Боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в дальнейшем будет представлять не Швецию, а Объединенные Арабские Эмираты, сообщил менеджер спортсмена Махди Шаммас.

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— Он эмигрировал, он больше не швед, — приводит слова Шаммаса SVT Sport.

В ближайшем поединке 29 летний Чимаев 21 октября встретится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294, который пройдет в Абу Даби. В этом бою Чимаев будет представлять ОАЭ.