Чимаев сообщил, что теперь представляет клуб «Ахмат»

Боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев в своих социальных сетях сообщил, что теперь представляет клуб «Ахмат».
— Я представляю клуб «Ахмат ММА», лучший в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку, — написал Чимаев в своих социальных сетях, сопроводив сообщение совместным фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
В ближайшем поединке 29 летний Чимаев 21 октября встретится с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 294, который пройдет в Абу Даби. В этом бою Чимаев будет представлять ОАЭ.
Чимаев родился в Чечне, в юношестве эмигрировал в Швецию. В смешанных единоборствах боец одержал 12 побед в 12 поединках.