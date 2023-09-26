Объявлена дата следующего боя Орловского в UFC

Объявлена дата следующего поединка белорусского бойца смешанного стиля (ММА) Андрея Орловского в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

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Орловский сразится с доминиканцем Вальдо Кортесом-Акостой. Бой в тяжелом весе пройдет на турнире промоушена 13 января 2024 года. Место проведения назовут позднее.

44-летний Орловский за карьеру в ММА одержал 34 победы и потерпел 22 поражения. Еще два поединка с его участием признаны несостоявшимся. На счету 31-летнего Кортеса-Акосты 13 выигранных боев при одном поражении.