Харитонов объяснил, почему посоветовал бойцу Петру Яну пойти в армию

«Достойный мужчина достойный и без армии. Но есть нюансы, через которые должен пройти каждый. Служба в армии дает толчок для правильного направления жизни. Но я на 200% уверен, что все должны служить в армии.



Зачем Яну в армию? Был бы другой человек. Он талантливый парень, духовитый. Думаю, и на улице дрался, и много чего прошел. Но нет службы в армии — и от этого все проблемы», — сказал Харитонов.