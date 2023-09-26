Боец UFC Газиев рассказал, как отец Хабиба помог ему восстановиться в вузе

Боец UFC Газиев рассказал, как Абдулманап Нурмагомедов помог ему восстановиться в вузе
Новичок UFC, тяжеловес Шамиль Газиев поделился воспоминаниями о тренировках под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.
— Абдулманап Магомедович заботился о нас не только в спорте, но и в жизни. Помню, из за того что халатно относился к учебе, меня собирались отчислить из университета. Узнав об этом, он пришел, поговорил с ректором. Меня восстановили, но Магомедович поставил одно условие: я должен был наверстать упущенное и пересдать все, что было провалено. Пока я этого не сделал, в зал он меня не пускал, — цитирует Газиева Metaratings.ru.
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в апреле 2020 года с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
33 летний Газиев имеет в своем активе 11 побед и ни одного поражения. 20 сентября Шамиль одержал победу удушающим приемом над Грегом Веласко в первом раунде на турнире Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC.