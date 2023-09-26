Боец UFC Газиев рассказал, как отец Хабиба помог ему восстановиться в вузе

— Абдулманап Магомедович заботился о нас не только в спорте, но и в жизни. Помню, из за того что халатно относился к учебе, меня собирались отчислить из университета. Узнав об этом, он пришел, поговорил с ректором. Меня восстановили, но Магомедович поставил одно условие: я должен был наверстать упущенное и пересдать все, что было провалено. Пока я этого не сделал, в зал он меня не пускал, — цитирует Газиева Metaratings.ru.