Махачев рассказал, считает ли Оливейру достойным реванша

«Если честно, конечно, хочется новые имена, новых соперников, потому что он (Оливейра) у меня уже есть в списке. Посмотришь, два раза с одним и тем же драться – как-то не так. Если бы было какое-то новое имя, было бы интереснее. Но что делать, он прошёл Дариуша очень уверенно. Если посмотреть на остальной список… он уже побил остальных. Я думаю, он заслуживает реванша», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.