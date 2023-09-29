Александр Емельяненко сделал подарок своему брату Федору на день рождения

Боец Александр Емельяненко поздравил своего брата Федора с 47-летием и заявил, что подарком на день рождения будет его трезвость. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию. Избавляюсь здесь от пагубных привычек. Подарком на твой день рождения пусть будет моя трезвость», — сказал он.

Напомним, что братья долгие годы не общались друг с другом. В 2017 году Александр впервые публично заявил, что уже более 10 лет не поддерживает отношения с Федором. Тогда же он оскорбил старшего брата, заявив, что тот окружил себя подхалимами. Федор ответил на это открытым письмом, в котором назвал брата иудой. Через два года в одном из интервью он признался, что Александр для него «мертв».