Команда Минеева представила новую информацию по дальнейшему участию в СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) после избрания депутатом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление команды спортсмена.

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Ранее спортсмен был избран депутатом Народного собрания ДНР. Тренер бойца Расул Магомедалиев заявлял, что Минеев будет освобождён от участия в специальной военной операции в силу того, что стал депутатом.