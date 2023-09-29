$97.00+0.50102.10+0.12

В команде Минеева представили новую информацию по дальнейшему участию в СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) после избрания депутатом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление команды спортсмена.

Команда Минеева представила новую информацию по дальнейшему участию в СВО
© Чемпионат.com

Ранее спортсмен был избран депутатом Народного собрания ДНР. Тренер бойца Расул Магомедалиев заявлял, что Минеев будет освобождён от участия в специальной военной операции в силу того, что стал депутатом.

Напомним, что 18 ноября Владимир проведёт поединок с соотечественником Иваном Штырковым. Он пройдёт по правилам кикбоксинга. После этого бойцы должны сразиться по правилам смешанных единоборств.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости