Российский боец ММА Петр Ян был госпитализирован несколько дней назад. Спортсмен в своих соцсетях выложил видео с больничной койки.

«Два дня назад спал. Сейчас уже дома», — подписал видео Петр Ян.

На видео спортсмен лежит в больничной палате с катетером в правой руке и повязке на правом глазу.

«Друзья, все под контролем, я на базе», — говорит не слишком членораздельно спортсмен.

22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.