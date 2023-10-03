Веласкес будет секундировать Усмана Нурмагомедова на Bellator 300

Кейн Веласкес будет секундантом Усмана Нурмагомедова в поединке на Bellator 300.

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А сейчас у меня в углу будет Кейн Веласкес, он весь лагерь смотрел мои спарринги, помогал, будет Хавьер Мендес и Ислам Мамедов. И будет Али Абдель-Азиз, мой менеджер и брат.

Кейн утром и вечером смотрел мои спарринги, и я подошел к Хавьеру и спросил, может ли он меня секундировать. Он узнал, Кейн ответил, что может», – сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

На Bellator 300 Нурмагомедов проведет поединок против Брента Примуса. Турнир пройдет в ночь на 8 октября в Сан Диего, штат Калифорния.

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