Усман Нурмагомедов рассказал, как он познакомился с Хабибом

«Он же вырос в Махачкале и старше меня на десять лет. Когда они переехали из села, я только начал ходить в школу. Помню, что в детстве пешком шёл к своему дядьке, там 100–150 метров, одна машина мимо проезжала, и они хотели меня испугать. Приоткрыли дверь, типа, мы тебя сейчас увезём. В этой машине был Хабиб, так и познакомились», — приводит слова Усмана «Матч ТВ».