Нурмагомедов ответил на обвинения в употреблении допинга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опроверг слова американского бойца Бобби Грина, обвинившего его и россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга. Экс-спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Я 49 раз сдал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов. Кто-нибудь, передайте Бобби: то, что с ним сделал Ислам, — это была чистая техника, наработанная годами», — ответил Нурмагомедов.

Ранее 6 октября Грин обвинил Нурмагомедова и действующего чемпиона UFC Махачева в махинациях с допингом и заявил, что промоушен проводит поединки Махачева в Абу-Даби, потому что россияне жульничают.

«Нурмагомедов и Махачев посещают мечеть, там тренируются, но туда не могут войти другие люди. Даже офицеры Американского антидопингового агентства (USADA). Это позволяет им делать все, что они хотят», — заявил Грин.

В феврале 2022 года Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде. Спустя несколько месяцев USADA отстранило Грина от турниров на полгода после выявления анаболических стероидов в его внесоревновательном допинг-тесте.