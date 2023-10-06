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Назван следующий возможный соперник Махачева в случае победы над Оливейрой

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, заявил, что в случае победы в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой его клиент будет драться с американцем Джастином Гэтжи. Примечательно, что Абдель-Азиз представляет также интересы и Гэтжи.

Назван следующий возможный соперник Махачева в случае победы над Оливейрой
© Чемпионат.com

«Если Ислам победит, то подерётся с Джастином Гейджи в следующем бою. Мы этого хотим. UFC этого хочеь. Джастин заслужил этот поединок. Не так просто нокаутировать Дастина Порье. Той победой Джастин сделал заявление и должен получить свой», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.

Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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