Назван следующий возможный соперник Махачева в случае победы над Оливейрой

«Если Ислам победит, то подерётся с Джастином Гейджи в следующем бою. Мы этого хотим. UFC этого хочеь. Джастин заслужил этот поединок. Не так просто нокаутировать Дастина Порье. Той победой Джастин сделал заявление и должен получить свой», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.