$100.49+0.81106.01+1.22

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 229

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229. Стали известны имена обладателей бонусов по итогам турнира.

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 229
© UFC

Бонус в размере $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера» получат Бобби Грин (победил Гранта Доусона нокаутом), Джо Пайфер (победил Абдула Разака Альхассана удушающим приёмом), Дрю Добер (победил Рика Гленна техническим нокаутом) и Нэйт Манесс (победил Матеуса Мендонку техническим нокаутом).

Бонус в размере той же суммы за «лучший бой вечера» вручён по итогам турнира не был.

В поединке в лёгком весе 37-летний американец Бобби Грин нокаутировал соотечественника — перспективного 29-летнего бойца Гранта Доусона. Бой продлился 33 секунды.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости