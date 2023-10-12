Хамзат Чимаев поддел Пауло Косту

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прикрепил фотографию бразильца Пауло Косты.

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Напомним, на днях стало известно, что Пауло Коста не сможет принять участие в поединке с Чимаевым. Причиной тому служит травма руки, из-за которой Косте недавно пришлось сделать операцию.

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Новым соперником Чимаева стал бывший чемпион организации нигериец Камару Усман (20-3). В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.